Prince Edward County High School honor roll

School has announced its honor roll students for the first nine-week grading period.

NINTH GRADE

Jayson Alvarez, *Bodie Beach, Charles Becker Jr, *Isis Bigelow, Taylor Bishop, Grace Buczek, Maureka Carter, *Jevons Chen, Elizabeth Childers, *Catherine Curtis, *Nia Davis, Ti’ Onna Dupuy, *Layla Edmonds, Keniyah Eggleston, Lee Foster, Casey Fox, Freddie Geddes, *Sara Graner, Kylee Gunn, Isabelle Halliday, *Thomas Hamilton, Sylvia Hemmer, Diona Jennings, Jahmir Jones, *Kayla Jones, Isaiah Leonard, *Savannah Loveday, *Nicholas Magill, *Isaiah McMorris, Makenzie Meadows, Neel Mishra, *Hailey Morgan, Destiny Morton, Daniel Motter, Christopher Neilsen, *Makayla Nelson, Andreas Noraas, Dejanira Pearl, *ZaRonica Perkins, *Abagail Reamer, *Bronwyn Rider, Gabrielle Roach, Desirae Sagna, Zachery Strong, William Taylor, *Leonardo Uriarte, Devin Walton, *Quin’niah Woodford, Tamia Young and *Ainsley Zirkle.

TENTH GRADE

Mubaric Abdul Mumin, Keshawn Bailey, Taiona Baker, D’Mayia Banks, Jeremiah Bates, *Naomi Becker, Unity Braxter, Attoria Brooks, DeMarius Brown, Kenyasia Brown, Alexandra Carr, *Ashlee Carr, Makayla Carter, Malaesha Carter, T’Kiyah Carter, Tanya Chambers, *Evan Coleman, *Ryan Coleman, *Kayla College, *Carrington Detrick, Mackenzie Ferrell, Dorothy Gautrau, SueAnn Gilbert, Abigail Greene, *Kailynn Hamilton, *Dima Hamza, Trokaria Harvey, Kanez Holliman, Maurice Hurt, Fayth-Autumn Hutton, Atia Johnston, *Laila Jones, Tama’ra King, Moses Kiprono, Emma Leonard, Chelsea Lewis, Tessa Mahan, Kyla McCargo, Kin’Dajah Mitchell, Tanner Morris, *Aiya Murchison, Layla Nance, Kenizjah Parrish, *Krystiana Pearl, Anthony Riccio, Abbad Rios, *Aalia Scott, Chloe Smith, *Sydney Stokes, *Kalil Swann, *Julianna Swanson, *Elijah Taylor, Laeg Walker, Ann Wang, and *Saye Woodard.

ELEVENTH GRADE

De’Murie Banks, Savannah Barron, *Griffin Beach, *Aaliyah Bell, *Kemani Bowles, Jailin Braxter, Albert Bryant Jr., Trinity Cambridge, *Caleb Camp, *Ronald Carricato III, Morgan Curtis, Michael Dailey, *Taylor Eanes, Jailan Edmonds, *Kyla Edmonds, Patricia Esare-Nkrumah, *Amy Flanagan, Tyler Franklin, *Andrew Godfrey, Corbin Gridley, *Nathan Hamilton, J’Tae Hardy, Cordont’a Harper, *Jasmine Harris, *Danyel Haskins, Ahmaud Hicks, *Jada Hicks, *Tyana Jackson, Shania Jennings, *Monay Johnson, *Muhammad Johnston, Kaniya Kimbrough, *Robert Kinne, *Camden Libby, *Shana Loveday, *Alyson Lucas, Kyrin Lyttle, *Meera Mishra, *Angelica Pena, Nathan Reed, *Michael Riggleman, Ashandra Robertson, Michael Seward, Eleanor Shoenthal, Timothy Slater, Brendan Spease, *Charles Swanson, Kayleigh Taylor, *Maria Tindall, Joshua Tobias, *Eve Utzinger, Tavion Walker, Najwa Wasi and *Evelyn Weese.

TWELFTH GRADE

D’Montaz Ashe, *Iyanna Bates, Johnathan Bosher, Nicholas Branch, *Maria Ines Brito Raia, Maria Waleska Brito Raia, Andrew Burrell, Keandra Chambers, Samuel Detrick, Skakera Dunbar, *Joseph Edwards, Corey Eppes, Ashton Giles, *Amber Gillen, Bryanna Gray, Antonio Harvey, Arthur Haskins Jr, Josephine Hemmer, *Joshua Hicks, *Johnny Holman Jr, *Nylah Holmes, Ava Janowski, Raven Jennings, *Bradley Jones, Kiyou Jones, Shameka Jones, *Hayat Khan, Saad Khan, *Mattison Kinne, *Jenna Lankford, Ozzbourne Littleton, *Christopher Long, Vincent Marsh Jr, *I’Nia Marshall, *Natasha Martin, Abel Matadamas, Taylor Maxey, *Sierra Mottley, Madison Nachtigal, *Camryn Newcomb, Chaniya Parker, Tamara Parrish, Saybien Peterson, Joseph Phelps, *Robert Raymond Jr, Daniel Reed, Za’Tyrah Taylor, *Makylah Tillerson, Tasya VanRomondt, Travon Vaughan, *Kiera Walker, Jermaine Watson, Maurik White, Daniel Wilburn, *Aleshia Williams, Cheyenne Wilson.

*Asterisk indicates all A’s.