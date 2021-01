Buckingham County High School honor roll

Buckingham County High School has announced its honor roll students for the fall semester grading period.

FRESHMAN

Samya Ayres, *Morgan Ballowe, Jazmine Banks, *Sidney Brewster, Caroline Browning, Jacob Carter, Brandon Crews, *Olivia Cummings, Benjamin Dorrier, Michael Dowse, Elinora Dunn, Demorris Eubanks, Ciara Glover, *Gabrielle Gunter, Justin Gunter, Brennan Herndon, Crista Hunt, *D’Andrea Hurt, *Kimora Johnson, Grace Jones, *Hailee Jones, Noah Jones, *Ethan Martin, Jose Martinez, Zaivyon Maxey, *Sean Metzger, Morghan Moody, Sadie Mullins, Jenna Oliver, *Sydney Oliver, *Amiah Porter, *Logan Ragland, China Richards, *David Ripley, Dakota Robertson, *Diana Sanchez, *Hannah Savage, *Elizabeth Smith, Dylan Tipton, Colby White, Tiana White and Noah Whitehead.

SOPHOMORES

Courtney Agee, *Camden Allen, Madison Bryant, Joseph Crews, *Jordan Dorrier, Daniel Farrish, Karma Gaydon, Joshua Goodman, *ShaDiamond Gregory, Mikale Harris, Vallerie Houchens, *Brandon Johnson, *Kyra Johnson, Gwyneth Mitchell, Devin Monroe, *James Motley, William Payne, *Christopher Perkins, Austin Rawson-Britt, Rondal Richardson, Amari Rose, Emari Ross, *Magdeline Rumsey, *Haley Short, Alexander Somers, *Emma Staton, Amber Steger, *Justice Steger, *Zoee Stinson, *Lauren Stone, *Hayden Talbott, Floyd Terry, Olivia Trainum, *Javon Tutwyler, Kaley Vallejo, Marissa Wilson, *Chance Woodson and *Jorden Woodson.

JUNIORS

*Alana Ballowe, Faith Biggers, *Shawn Browning, *Cadence Campbell, William Catron, Amyah Chambers, Nikia Chambers, Cody Cummings, *Skylar Davis, *Elizabeth Dunkum, Aliyah Fitzgerald, Parker Furlong, Jonathan Gowans, Ashanti Hall, Drake Hamner, *Wayne Jones, *Heather McKinney, *Eliza Ragland, Lauren Randolph, Braedyn Schaeffer, Madison Shumaker, Amber Smith, Drew Toney, *Naveah Tracy, *Aaron Trent, *Tyra Veney, *Minnie Wallace, *Tanner Wise, *Jabria Withey, Dalante Woodson, Jayden Woodson and *Abigail Yancey.

SENIORS

*Quindasha Booker, *Talayshia Glover, Jaheim Gregory, Adashia Hurt, Mariah Hutcherson, Mattie Kitchen, Isabel Martinez, *Christin Midkiff, Octavia Monroe, *Tayvon Morgan, Kentayveus Morris, *Alexandra Ownby, Aaron Pointer, Haleigh Ragland, *Morgan Randolph, Damarius Reed, DaShon Rose, William Scharer, Ajahn Smith, *Robert Snoddy, *Lakayla Swann, Adreah True, Emmanuel Whittington and Yianezia Wright.

*Asterisk indicates all A’s.