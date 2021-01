Prince Edward County Elementary School honor roll

Prince Edward County Elementary School has released its honor roll for the second nine weeks of the school year.

FOURTH GRADE

Shane Barnett, Olivia Bishop, Avan Carrington, Skyler Crenshaw, Nixie Davis, Aya Dinmore, *Didier Dunbar, Grace Eiban, Levi Estes, Shamyla Foster, Jack Green, Troy Halliday, Terry Hartshorn Jr., D’Yoni Hawkes, Cheyanne Hodges, Abigail Lawson, Aunjel Lee, Kamari Monroe, *Bryce Morgan, Breasia Palmer, Silas Perkins, *John Porter, Christian Recktenwald, Ky’Lique Smith, Mark Smith, *Isaac Sysko, LaKinsey Wagner, Keegan Warbington, Olivia Wells, and Jayden Wright.

THIRD GRADE

Luis Alvarez, *Aurelia Barber, James Baskerville V, Prentece Booker, Aireyanna Brown, Brooklyn Camp, *Zachary Chapman, Austin Deitrich, Noel Delagado-Padilla, Bentley Gibbs, Taven Hopper, Serena Lentini, Sherlyn Lopez-Morales, Caleb McCargo, Remy Mik, Riley Mills, Estevan Molina, Avalenn Moon, Mason Nelson, KhaMyia Pickens, Arianna Pollard, Zoe Pollard, Anaelle Pretto, Sydney Shelton, Jaxson Tate, Reagan Vogel, and Cambryn Walker.

SECOND GRADE

*Alivia Allen, *Brooklyn Allen, Jasmin Alvarez, A’Dymond Baker, Kamari Bolden, Kahleb Brooks, Aaliyah Brown, Jaiden Byrd, Aden Chaffin, Levi Cole, *Ma’Khai Coles, Brian Conner, Justice Couch, London Davis, Alex Dooley, Eli Frederick, *Parker Frederick, *Mikyra Green, Matthew Hailey, *Bryah Holland, Elbert Johnson IV, Jer’siah Johnson, Anetra Jones, Deontae Lee, Jaaladon Lewis, Madison Little, Londyn Lockett, *Andrew Marker, Patrick McCabe, *Je’Marcus Miller, Zaire Miller, Evan Morgan, *Xzavier Ramsey, Carter Rehm, Taymar Ridley, Jayden Sanders, DaMari Simmons, Jamila Smith, Phebe Smith, *Anthony Sprague, *Noah Sysko, Ariyen Terry, Damien Walker, Cassidy Warbington, and *Ariana Wright.

FIRST GRADE 1

*Maijer Agnew, *Robert Buczek III, *Roman Capati, Cody Coleman, *Harmony Coleman, Desmond Croner Jr., *Jackson Deskins, *Mykah Ford, *Lane Fowlkes, Bailey Gibbs, Conner Green, Danerah Green, Lillian Greene, Ci’Mah Harvey, *Cain Herrera-Franklin, *Victory Holman, *Gerald Ingram Jr., *Damian Jackson, *Xia Johnson, *Armani Lee, Johann Lee, *Lamar Lockett Jr., *Autumn Marshall, *Waylon Mik, *Dakota Mitchell, *Tobias Noraas, *Heer Patel, CaDajah Phipps, *Julian Robinson, Cameron Saunders Destiny Scott, Angela Seaborn, Dallis Shelton, Ashton Smith, *Gabriella Tharrington, *Robert Varner, *Kanyon Webb, Sanali Webster, Zy’Onna Williams, De’Andre Wright, and *Jonathan Yale.

*Asterisk indicates all A’s.