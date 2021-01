Prince Edward County Middle School honor roll

Prince Edward County Middle School has released its honor roll for the second nine weeks of the school year.

FIFTH GRADE

*Alex Anderson, Ashley Barksdale, Gage Bernier, *Dominic Blakeney, Alaysia Brown, *Natasha Carricato, Amira Cozino, Bryce Crenshaw, Jonathan Crenshaw, Ella Davis, Maxine Dobson, *KwaNaysha Earley, Montonio Ford, Makayla Foster, Kamariya Francis, Amairani Garibay, Titus Giles, Aubrey Goodman, Myla Gough, Emma Hailey, Jonathan Hancock, Khiimaar Harris, Cole Hood, Jacob Jackson, Nazhir Jackson, Lauren Johnson, *Lincoln Johnson, Kevin Lee, Destiny Lee, Lillian McCabe, Savannah Meyer, Daijiana Monroe, Noor Muhammad, Cristian Musso, Kristal Neihouse, Mitchell Newton, Keshan Peaks, *Nicholas Rangel, Alissa Reamer, Jayden Redd, *Baylee Tate, *Braden Taylor, Caleb Trent, Tevin VanRomondt, Andy Wang, Owen Wears, Travis Whiting, Madelynn Willis, Trenton Wilson, Keron Woodford, Gavin Wright, Lukas Wright

SIXTH GRADE

*Nayana Adhikari, Raven Agnew, *Sydni Allen, Lashawn Baker, *Kaylen Becker, Austin Benson, Jaylen Braxton, Elijah Brooks, Jordan Brown, Terron Brown, *Kasandra Buczek, James Caddell, Wayne Churchill III, Aniyah Crawley, *John Curtis, *Tiffany Davis, *Eric Donkoh, Christopher Doswell, *Oliver Euteneuer, *Brayden Gibbs, Kevin Grooms, Jacob Holman, Makyia Johnson, Kody Jones, Ta’Myah Jordan, Emily Kennon, *Lola Kimmel, Reese Ledger, T’Laija Marsh, *Saul Lopez-Morales, Devon Myrick, *Sarah Lucas, *Chayse Marshall, *Nathan Motter, *Antonio Musso, Evelynn Noraas, *Honey Patel, Keshaunna Peaks, *Duncan Pollard, Madison Raley, *Nikki Rappleyea, Laila Robinson, *Guillermo Salinas, Emmie Sims, Abigail Smith, Candice Smith, Frank Stokes V, Kimberly Thompson, Soriah Thompson, *Ivan Wang, Alexia Watson, Layla Watson, Mar’Liah Watson, Madalynn Wells, Hayden Wilkins, *Jaliyah Williams, Shanaiya Williams, Kon’Darian Witcher, *Utoria Wright, *Alice Yang

SEVENTH GRADE

Dakota Anderson, Caitlyn Brooks, Adrianna Carr, Anyshia Clark, Kazu Dinmore, Jaliyah Eppes, Morgan Garrett, Vivian Glenn, Ashton Gray, Riley Grove, Kenneth Halliday IV, *Jaclyn Hamilton, *Austin Johnson, Rylea Knieriem, Michael Marsh, *Austin Morgan, Amirious Ortiz, Aubrey Pinsker, Amiyah Quick, Alivia Rachels, *Aliyah Rachels, Brandin Ramsey Jr, *Stephanie Riccio, Joshua Simon, Jher’Merion Stith, Ava Tibbs, Samuel Townsend, *I’Jai Watson, *Skyler Wilding, Quin’neasha Woodford.

EIGHTH GRADE

Ajibola Abebowale, *Ariana Bignall, Anthony Branch Jr, KaNysha Brown, LaNysha Brown, Breanna Crenshaw, Nina Davis, Skylar Duncan, Lillian Ellis, Ella Estes, *Madison Etherton, Ja’Nyla Green, Maria Gutierrez Betancourth, Jackson Hailey, Emily Hamilton, Landon Haskins, Austin Hurt, Avery Ivers, Jeremiah Jackson, *Daniel Lawson, Kaylie Ledger, *Gabriel Leonard, Timothy Lewis, Jacob Magin, Mikayla Manns, Tyrone Morton Jr., *Jerimiah Reddick, *Andre’s Salinas, Jalen Sargent, Ester Serrano, *Johnathon Tate, *Abigail Thompson, *Aaliyah Toney, Natalie Troyer, Journey Tucker, McKenna Vogel, *Jazlynn Wade, De’Alonzo Walker, *Kamani Watkins, Sophia Watson, Mya Welton-Patterson, Elijah White, Ne’Vaeh Wiley, Shakeyah Williams, *Morgan Wolf, Christian Woodford.

*Asterisk indicates all A’s.