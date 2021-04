Prince Edward County High School honor roll

Prince Edward County High School has released its honor roll for the third nine weeks of the school year.

NINTH GRADE

Bodie Beach, Charles Becker Jr., Taylor Bishop, Alijah Booker, De’jane’ Brown, *Grace, Buczek, *Jevons Chen, *Elizabeth Childers, Semeion Covington, *Catherine Curtis, Nia Davis, *Layla Edmonds, *Keniyah Eggleston, *Casey Fox, Freddie Geddes, *Isabelle Halliday, Jamiyra Haskins-Washington, *Sylvia Hemmer, Diona Jennings, *Isaiah Leonard, Isaiah McMorris, *Neel Mishra, *Hailey Morgan, *Daniel Motter, *Abagail Reamer, *Bronwyn Rider, Desirae Sagna, Leonardo Uriarte, Quin’niah Woodford and *Ainsley Zirkle.

TENTH GRADE

Mubaric Abdul Mumin, Lanayzha Agnew, D’Mayia Banks, Jeremiah Bates, *Naomi Becker, Summer Boettcher, *Unity Braxter, Attoria Brooks, Alexandra Carr, Makayla Carter, T’Kiyah Carter, Tanya Chambers, *Ryan Coleman, Carrington Detrick, *Dima Hamza, *Kanez Holliman, Maurice Hurt, Fayth-Autumn Hutton, *LaMiya Johnson, *Atia Johnston, Jacore Jones, *Laila Jones, Tama’ra

King, Xavier Lee, Emma Leonard, *Chelsea Lewis, Tessa Mahan, *Kyla McCargo, Alexis Meskill-Rolle, Matthew Metzger, Kin’Dajah Mitchell,*Aiva Murchison, Anthony Riccio, Saniyah Roberts, Kaleb Satterwhite, *Aalia Scott, Chloe Smith, De’Marquis Smith, *Sydney Stokes, Kalil Swann, Elijah Taylor

ELEVENTH GRADE

De’Murie Banks, Griffin Beach, Aaliyah Bell, Ty-Naesha Blanton, *Kemani Bowles, Trinity Cambridge, *Caleb Camp, *Ronald Carricato III, Christian Crafton, Morgan Curtis, Michael Dailey, Taylor Eanes, *Amy Flanagan, Trashaun Fowlkes, Tyler Franklin, Andrew Godfrey, Corbin Gridley, Nathan Hamilton, Cordont’a Harper, *Jasmine Harris, Ahmaud Hicks, *Thomas Jackson, *Tyana Jackson, Shania Jennings, Monay Johnson, *Muhammad Johnston, Kaniya Kimbrough, *Robert Kinne, *Camden Libby, Shana Loveday, *Alyson Lucas, *Kyrin Lyttle, Walker Mahan, Kelise’ Marsh, *Meera Mishra, Da”Myya Nash, Sa-Juan Nicholson, Jackson Overton, *Angelica Pena, Daniel Rawlings, Joseph Raymond, Avia Reeves, *Michael Riggleman, *Michael Seward, Eleanor Shoenthal, Timothy

Slater, Charles Swanson, Kayleigh Taylor, Maria Tindall, Eve Utzinger, Tavion Walker, Evelyn Weese and *Dionna Welton-Boxley.

TWELFTH GRADE

*Jazmin Agnew, Asia Allen, *Iyanna Bates, Maria Ines Brito Raia, Maria Waleska Brito Raia, Xatavius Dawson, Samuel Detrick, Shakera Dunbar, *Joseph Edwards, Jahiem Farrow, Jessica Glancy, *Antonio Harvey, Arthur Haskins Jr, *Joshua Hicks, *Johnny Holman Jr, Nylah Holmes, Ava Janowski, *Raven Jennings, Haniyyah Johnson, Tya Johnson, Bradley Jones, Kiyou Jones, *Hayat Khan, *Saad Khan, *Mattison Kinne, Daven Langhorne, *Jenna Lankford, *Christopher Long, I’Nia Marshall, *Natasha Martin, Taylor Maxey, Sierra Mottley, Madison Nachtigal, Jacianna Nance, *Camryn Newcomb, *Robert Raymond Jr, Daniel Reed, Za’Tyrah Taylor, Makylah Tillerson, Jermaine Watson, Maurik White, Daniel Wilburn, *Aleshia Williams, Cheyenne Wilson and QyShauna Wylie.

*Asterisk indicates all A’s.