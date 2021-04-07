Prince Edward County Middle School honor roll
Prince Edward County Middle School has released its honor roll for the third nine weeks of the school year.
FIFTH GRADE
*Alex Anderson, Ashley Barksdale, Christopher Bates, Kenneth Beavers, Gage Bernier, Dominic Blakeney, Alaysia Brown, *Natasha Carricato, Amira Cozino, Bryce Crenshaw, Jonathan Crenshaw, Ella Davis, Maxine Dobson, KwaNaysha Earley, Madilynn Ferguson, Montonio Ford, Makayla Foster, Kamariya Francis, Amairani Garibay, Titus Giles, *Aubrey Goodman, Emma Hailey, Jonathan Hancock, Khiimaar Harris, Caleb Holman, Mackenzie Hutton, Jacob Jackson, Omarii Jackson, Lauren Johnson, *Lincoln Johnson, Jillian Jones, Kamya Killebrew, *Lillian McCabe, Savannah Meyer, Daijiana Monroe, Cristian Musso, Kristal Neihouse, Danielle Ottenmiller, Keshan Peaks, Yorel Pride,*Nicholas Rangel, Jayden Redd, Christopher Rowan Jr., Alannah Sawyer, Charles Smith, Baylee Tate, *Braden Taylor, Christopher Tisdale, *Caleb Trent, Tevin VanRomondt, Andy Wang, *Owen Wears, Aniyah White, Travis Whiting, Trenton Wilson, *Keron Woodford, Gavin Wright and Lukas Wright.
SIXTH GRADE
*Nayana Adhikari, Raven Agnew, *Sydni Allen, Diana Bartolo-Juarez, *Kaylen Becker, Austin Benson, Jaylen Braxton, Jordan Brown, *Kasandra Buczek, James Caddell, Wayne Churchill III, Aniyah Crawley, *John Curtis, Tiffany Davis, *Eric Donkoh, Christopher Doswell, *Oliver Euteneuer, Kimaya Fowlkes, Tyson Fowlkes, Harley Garrett, *Brayden Gibbs, Kevin Grooms, Sariyaa Harris, Yai’Meir Jackson, Kody Jones, Xavier Jones, Ma’Kyah Jordan, Ta’Myah Jordan, Emily Kennon, *Lola Kimmel, Reese Ledger, *Saul Lopez-Morales, *Sarah Lucas, Addison Magin, *T’Laija Marsh, Chayse Marshall, Marquarius Mosley, *Nathan Motter, Antonio Musso, *Devon Myrick, *Evelynn Noraas, Janyah Paige, *Honey Patel, Keshaunna Peaks, Duncan Pollard, Madison Raley, Nikki Rappleyea, *Guillermo Salinas, Charlotte Sandy, Christian Sangillo, Natalie Shanks, Kayley Simms, Emmie Sims, Candice Smith, Frank Stokes V, Kimberly Thompson, *Soriah Thompson, Tyler Utter, Cortez Vaughan, *Ivan Wang, Alexia Watson, Mar’Liah Watson, *Madalynn Wells, Jaliyah Williams, Shanaiya Williams, *Utoria Wright and *Alice Yang.
SEVENTH GRADE
Dakota Anderson, Caitlyn Brooks, *Adrianna Carr, Anyshia Clark, *Kazu Dinmore, MiKayla Dobson, Hunter Dufrene, Jaliyah Eppes, Marley Franco-Vargas, Vivian Glenn, Ashton Gray, Riley Grove, Kenneth Halliday IV, Jaclyn Hamilton, Kiersten Hill, Aidan Hurt, Austin Johnson, Dashara Kimbrough, Michael Marsh, *Austin Morgan, Amirious Ortiz, Damari Parker, *Aubrey Pinsker, Amiyah Quick, *Alivia Rachels, *Aliyah Rachels, Brandin Ramsey Jr, Stephanie Riccio, Joshua Simon, Akyra Sydnor, Evaline Taylor, Ava Tibbs, Samuel Townsend, *I’Jai Watson, Pashence Williams and Quin’neasha Woodford.
EIGHTH GRADE
Arianna Bignall, Anthony Branch Jr, Arabelle Broscious, Brianna Case, Breanna Crenshaw, Nina Davis, Skylar Duncan, Lillian Ellis, Martin Esquivel, Ella Estes, Madison Etherton, Ja’Nyla Green, Maria Gutierrez-Betancourth, Jackson Hailey, Emily Hamilton, KeMiah Hamlett, Landon Haskins, Avery Ivers, Jeremiah Jackson, Jayden Jones, *Daniel Lawson, *Kaylie Ledger, *Gabriel Leonard, Timothy Lewis, Jacob Magin, Preston Neihouse, *Jeremiah Reddick, *Andre’s Salinas, Jalen Sargent, Ester Serrano, Za’Mariya Smith, Ahkhylah Spencer, *Johnathon Tate, Abigail Thompson, *Aaliyah Toney, McKenna Vogel, Jazlynn Wade, De’Alonzo Walker, Kamani Watkins, Sophia Watson, Mya Welton-Patterson, Elijah White, Robert Whitehead III, Ne’Vaeh Wiley, Hayleigh Willis, Ethan Witt, Morgan Wolf and Christian Woodford.
*Asterisk indicates all A’s.