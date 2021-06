Prince Edward County Middle School honor roll

Prince Edward County Middle School has released its honor roll for the third nine weeks of the school year.

FIFTH GRADE

Melia Allen, Alex Anderson, Ashley Barksdale, Christopher Bates, Kenneth Beavers, Gage Bernier, Dominic Blakeney, Ayana Bourne, Josiah Byrd, Natasha Carricato, Amira Cozino, Bryce Crenshaw, Jonathan Crenshaw, Ella Davis, *KwaNaysha Earley, Madilynn Ferguson, Matthew Ferguson, Montonio Ford, *Makayla Foster, Aubrey Goodman, Jonathan Hancock, Caleb Holman, Breonna Hurt, Jacob Jackson, Lauren Johnson, *Lincoln Johnson, Jillian Jones, Jozlyn Jones, Monish Kastia, Kevin Lee Jr., Destiny Lee, Lillian McCabe, Savannah Meyer, Daijiana Monroe, Maycie Morris, Noor Muhammad, Cristian Musso, Kristal Neihouse, Danielle Ottenmiller, Keshan Peaks, Yorel Pride, Nicholas Rangel, Alissa Reamer, Alannah Sawyer, Charles Smith, *Baylee Tate, *Braden Taylor, Christopher Tisdale, Caleb Trent, Tevin VanRomondt, Andy Wang, *Owen Wears, Travis Whiting, Trenton Wilson, *Keron Woodford, Gavin Wright and Lukas Wright.

SIXTH GRADE

*Nayana Adhikari, Raven Agnew, *Sydni Allen, Diana Bartolo-Juarez, *Kaylen Becker, Jaylen Braxton, *Kasandra Buczek, James Caddell, Gino Celestino, Wayne Churchill III, Mason Coleman, Landon Craddock, Aniyah Crawley, *John Curtis, Robert Davis, Eric Donkoh, *Oliver Euteneuer, DaMiya Fowlkes, Kimaya Fowlkes, Ty’son Fowlkes, Harley Garrett, *Brayden Gibbs, TeAndra Green, *Kevin Grooms, Sariyaa Harris, Cierra Jackson, Yai’Meir Jackson, Kody Jones, Xavier Jones, *Ta’Myah Jordan, *Emily Kennon, *Lola Kimmel, Faith King, Reese Ledger, *Saul Lopez-Morales, *Sarah Lucas, Addison Magin, *T’Laija Marsh, Chayse Marshall, Summer Marsland, Marquarius Mosley, *Nathan Motter, Antonio Musso, *Devon Myrick, Tyler Nance, La’Keara Nash, Evelynn Noraas, Janyah Paige, Dev Patel, Honey Patel, Duncan Pollard, Madison Raley, William Randolph-Jones, *Nikki Rappleyea, *Guillermo Salinas, Christian Sangillo, Natalie Shanks, Kayley Simms, Candyce Smith, Casen Smith, Andrew Sozos, Frank Stokes V, Soriah Thompson, Tyler Utter, Cortez Vaughan, Preston Venable, Ivan Wang, Alexia Watson, Mar’Liah Watson, *Madalynn Wells, Jaliyah Williams, Shanaiya Williams, Kon’Darian Witcher, *Utoria Wright and *Alice Yang.

SEVENTH GRADE

Christopher Bobb, Adrianna Carr, Anyshia Clark, Wyatt Coleman, *Kazu Dinmore, MiKayka Dobson, Jaliyah Eppes, Morgan Garrett, *Ashton Gray, Riley Grove, *Kenneth Halliday IV, Jaclyn Hamilton, Kiersten Hill, Aidan Hurt, De’Learh James, Angelina Jenkins, *Austin Johnson, Austin Kassel, Dashara Kimbrough, Michael Marsh, *Austin Morgan, Amirious Ortiz, Damari Parker, Kalee Phelps, *Aubrey Pinsker, *Alivia Rachels, *Aliyah Rachels, Brandin Ramsey Jr, Loy Rathbone III, Stephanie Riccio, Joshua Simon, Jher’Merion Stith, Ella Sullivan, Akyra Sydnor, Ava Tibbs, Madisen Tillerson, I’Jai Watson, Kireland Webb, Skyler Wilding, Quin’neasha Woodford.

EIGHTH GRADE

Ajibola Abebowale, Ariana Bignall, Duane Booker Jr., *Arabelle Broscious, LaNysha Brown, Ayanni Capel, Ivyana Carter, Brianna Case, Jalen Chalkley, Breanna Crenshaw, *Nina Davis, Skylar Duncan, Kendarius Earley, Lillian Ellis, Martin Esquivel, Ella Estes, Madison Etherton, Kamiyah Gough, Ja’Nyla Green, Maria Gutierrez Betancourth, Jackson Hailey, Emily Hamilton, Landon Haskins, Austin Hurt, Avery Ivers, Alexis Jenkins, Shanavia Jones, *Daniel Lawson, *Kaylie Ledger, Qadira Lee, *Gabriel Leonard, Timothy Lewis, Jacob Magin, Robert Monroe, Tyrone Morton Jr., Preston Neihouse, Arthur Quick IV, Joshua Ragland, Jerimiah Reddick, DeMaya Reed, *Andre’s Salinas, Jalen Sargent, *Ester Serrano, Jason Shanks II, Za’Mariya Smith, Ahkhylah Spencer, Damon Streat Jr., *Johnathon Tate, Bethany Tatum, *Aaliyah Toney, Journey Tucker, *McKenna Vogel, *Jazlynn Wade, De’Alonzo Walker, Clevante Watkins, *Kamani Watkins, *Sophia Watson, Mya Welton-Patterson, Elijah White, Ne’Vaeh Wiley, Shakeyah Williams, Ethan Witt, *Morgan Wolf, Christian Woodford.

*Asterisk indicates all A’s.