Prince Edward High honor roll announced
Prince Edward County High School has released its honor roll for the fourth nine weeks of the school year.
NINTH GRADE
*Bodie Beach, Isis Bigelow, Taylor Bishop, Alijah Booker, De’jane’ Brown, *Grace Buczek, *Jevons Chen, *Elizabeth Childers, *Catherine Curtis, Nia Davis, Da’shawn Davison, *Layla Edmonds, *Keniyah Eggleston, Casey Fox, Freddie Geddes, *Isabelle Halliday, *Thomas Hamilton, Jamiyra Haskins-Washington, *Sylvia Hemmer, Diona Jennings, Shamaila Johnson, *Isaiah Leonard, *Savannah Loveday, *Neel Mishra, *Hailey Morgan, Destiny Morton, *Daniel Motter, Tramirah Nash, *Makayla Nelson, Andreas Noraas, Antonio Pacheco, *ZaRonica Perkins, *Abagail Reamer, *Bronwyn Rider, Gabrielle Roldan, Amore’ Terry, *Leonardo Uriarte, Quin’niah Woodford, Tamia Young and *Ainsley Zirkle.
TENTH GRADE
*Mubaric Abdul Mumin, *Lanayzha Agnew, D’Mayia Banks, Jeremiah Bates, *Naomi Becker, Arionna Bigelow-Watson, Unity Braxter, Attoria Brooks, Alexandra Carr, Makayla Carter, Malaesha Carter, T’Kiyah Carter, *Evan Coleman, Ryan Coleman, *Kayla College, John Crenshaw Jr, Carrington Detrick, DaNasia Dupuy, *Alexandra Flores, Myesha Green, *Kailynn Hamilton, *Dima Hamza, Izaiah Harrison, Kanez Holliman, Maurice Hurt, *LaMiya Johnson, *Atia Johnston, *Laila Jones, Tama’ra King, *Chelsea Lewis, Tessa Mahan, *Kyla McCargo, Matthew Metzger, *Kin’Dajah Mitchell, *Aiya Murchison, Shaylah Nance, *Krystiana Pearl, Anthony Riccio, Saniyah Roberts, *Aalia Scott, Chloe Smith, Sanjay Stokes, *Sydney Stokes, Kalil Swann, Elijah Taylor, Laeg Walker, Ann Wang, Jaiquan Watson, Jaden Wilson and Saye Woodard.
ELEVENTH GRADE
*Griffin Beach, Aaliyah Bell, Kemani Bowles, *Ronald Carricato III, Christian Crafton, *Morgan Curtis, Michael Dailey, Taylor Eanes, *Amy Flanagan, Tyler Franklin, Andrew Godfrey, Corbin Gridley, *Nathan Hamilton, Cordont’a Harper, *Jasmine Harris, Danyel Haskins, *Jada Hicks, *Thomas Jackson, Tyana Jackson, Shania Jennings, *Monay Johnson, *Muhammad Johnston, Kaniya Kimbrough, *Robert Kinne, *Camden Libby, Shana Loveday, *Alyson Lucas, *Kyrin Lyttle, *Kelise’ Marsh, *Meera Mishra, *Kin’Najah Mitchell, Angelica Pena, Daniel Rawlings, Avia Reeves, *Michael Riggleman, Michael Seward, *Eleanor Shoenthal, Brendan Spease, Jocelyn Spigler, Charles Swanson, Kayleigh Taylor, *Maria Tindall, Eve Utzinger, Aguilera Vazquez-Aguilera, Alani Walton, *Evelyn Weese and *Dionna Welton-Boxley.
TWELFTH GRADE
*Jazmin Agnew, Asia Allen, *Maria Ines Brito Raia, *Maria Waleska Brito Raia, Xatavius Dawson, Hassaun Delaney, Samuel Detrick, Skakera Dunbar, *Joseph Edwards, Antonio Harvey, Arthur Haskins Jr, Joshua Hicks, *Johnny Ray Holman Jr, Nylah Holmes, Ava Janowski, *Raven Jennings, Tya Johnson, Bradley Jones, Finley Jones, Hayat Khan, Saad Khan, Stephen Leonard, *Christopher Long, *I’Nia Marshall, *Natasha Martin, Taylor Maxey, Sierra Mottley, Madison Nachtigal, Camryn Newcomb, Lynae Pearl, Saybien Peterson, *Christian Pope, Tiffany Poulston, Robert Raymond Jr, Daniel Reed, Za’Tyrah Taylor, *Makylah Tillerson, Travon Vaughan, Aguilera Vazquez-Aguilera, Callyn Vogel, Daniel Wilburn and Cheyenne Wilson.
*Asterisk indicates all A’s.