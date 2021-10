Prince Edward County High School Honor Roll

Prince Edward County High School has released its honor roll for the third nine weeks of the school year.

NINTH GRADE

James Baughan, Duane Booker Jr, Jerome Booker, Tammie Brazeal, Antwan Brooks Jr, Travois Brooks, Arabelle Broscious, KaNysha Brown, Ivyana Carter, Jalen Chalkley, Matthew Coleman III, Breanna Crenshaw, Jenny Cruz Castro, *Brittney Davis, Nina Davis, Da’shawn Davison, Jemarius Dove, Myanna Draper, Kendarius Earley, William Epps, Martin Esquivel, Ella Estes, *Madison Etherton, *Zaleah Ford, *James Foster, Joeseph Gilbo, Kamiyah Gough, Sara Graner, Ja’Nyla Green, Maria Gutierrez Betancourth, *Jackson Hailey, *Emily Hamilton, KeMiah Hamlett, Tre’Andeous Harvey, Steven Hayden, Mitchell Holman Jr, Austin Hurt, Lyiah Jackson, Aiden Jamerson, *Alexis Jenkins, Jayden Jones, Makayla Jones, Zajah Jones, Avey’on Knight, *Daniel Lawson, *Kaylie Ledger, *Qadira Lee, *Gabriel Leonard, Timothy Lewis, Jacob Magin, Mikayla Manns, Kira Mitchell, Aurelia Morgan, Tramirah Nash, Preston Neihouse, Zyrell Northam, Olivia Powell, Arthur Quick IV, Ollie Raymond III, Jerimiah Reddick, Tayler Rehm, Bibi Roberts, Christopher Robinson, *Andrés Salinas, *Jalen Sargent, *Ester Serrano, *Helena Shoenthal, Robert Skates, Ciara Smith, Destiny Smith, *Dean Somers, Ange Sozos Jr, *Ahkhylah Spencer, Abigail Thompson, *Aaliyah Toney, Journey Tucker, *McKenna Vogel, Jazlynn Wade, De’Alonzo Walker, *Kamani Watkins, Sophia Watson, Mya Welton-Patterson, Elijah White, Shakeyah Williams and *Morgan Wolf.

TENTH GRADE

De’Mani Atkins, *Bodie Beach, Charles Becker Jr, Rhondaysia Booker, Tyina Bronson, De’jane’ Brown, DeMarius Brown, *Grace Buczek, Makayla Carter, Malaesha Carter, Maureka Carter, *Elizabeth Childers, Samuel Christian, *Travis Christian, Uriah Coleman, Sha’Kyra Couch, Jamarion Crawley, John Crenshaw Jr., Taliq Cryer, *Catherine Curtis, *Nia Davis, Antwon Douglas, DaNasia Dupuy, Ti’ Onna Dupuy, *Layla Edmonds, *Keniyah Eggleston, Jalen Eppes, Joshua Epps, Leighton Folz, Faith Garcia, Freddie Geddes, Ivy Goode, *Isabelle Halliday, *Thomas Hamilton, Jamiyra Haskins-Washington, *Sylvia Hemmer, Autumn Hipkins, Kanez Holliman, Ta’naijah Jackson, Madison Jenkins, Diona Jennings, Shamaila Johnson, Atia Johnston, Jacore Jones, Jahmir Jones, *Isaiah Leonard, Savannah Loveday, *Nicholas Magill, Isaiah McMorris, *Neel Mishra, *Hailey Morgan, Le’Von Morris, Destiny Morton, *Daniel Motter, *Makayla Nelson, Andreas Noraas, *Katherine Pearson, *Kendra Pearson, *ZaRonica Perkins, *Abagail Reamer, *Bronwyn Rider, Gabrielle Roldan, Hayden Shackleton, Patrick Shifflett, De’Marquis Smith, Lailah Spencer, *William Taylor, *Leonardo Uriarte, A’Javion Walton, Devin Walton, Jeremy Watson Jr, *Quin’niah Woodford and *Ainsley Zirkle.

ELEVENTH GRADE

*Lanayzha Agnew, Keshawn Bailey, *Sydney Baldwin, *Jeremiah Bates, *Naomi Becker, Sydney Bernier, Attoria Brooks, Troy’vontae Brown, Sahirah Carey, Alexandra Carr, Ashlee Carr, Emma Carwile, Ryan Coleman, Kayla College, Shakayla Couch, Austin Crenshaw, Kenneth Davis, Elizabeth Farrell, *Alexandra Flores, Kailynn Hamilton, *Dima Hamza, Izaiah Harrison, Hydia Hurt, Amaya Jackson, LaMiya Johnson, *Laila Jones, Tama’ra King, Emma Leonard, *Emma Lewis, Tessa Mahan, Joshua Meadows, Isabella Morgan, Aiya Murchison, Layla Nance, Shaylah Nance, Kenizjah Parrish, Daniel Rawlings, *Anthony Riccio, Abbad Rios, Aalia Scott, Chinel Small, *Sydney Stokes, Jacob Strickler, Kalil Swann, Elijah Taylor, Michael Thomas and *Saye Woodard.

TWELFTH GRADE

Keandra Chambers, Corey Eppes, Raven Jennings, Shameka Jones, Ozzbourne Littleton, Jesse Austin, Savannah Barron, *Griffin Beach, Aaliyah Bell, Arionna Bigelow-Watson, *Kemani Bowles, Jailin Braxter, Marcus Brown, Albert Bryant Jr., Trinity Cambridge, Caleb Camp, Serena Campbell, *Ronald Carricato III, Tanya Chambers, Christian Crafton, Morgan Curtis, Michael Dailey, *Alexander Douglas, *Taylor Eanes, Jailan Edmonds, *Kyla Edmonds, Dawnitta Eppes, *Amy Flanagan, Sharna’ Foster, Tyler Franklin, *Andrew Godfrey, *Corbin Gridley, Nathan Hamilton, Cordont’a Harper, *Jasmine Harris, Danyel Haskins, Ahmaud Hicks, Jada Hicks, Samya Hurt-Jordan, *Thomas Jackson, Tyana Jackson, Dequan Johnson, Muhammad Johnston, Kaniya Kimbrough, *Robert Kinne, Xavier Lee, *Camden Libby, *Shana Loveday, *Alyson Lucas, Kyrin Lyttle, Walker Mahan, LeAnn Marion, Kelise’ Marsh, Taevon Marshall, *Meera Mishra, Kin’Najah Mitchell, Joshua Moore, Da’Myya Nash, Jackson Overton, *Angelica Pena, Aaliyah Raymond, Joseph Raymond, *Avia Reeves, *Michael Riggleman, Ashandra Robertson, Edwin Sanchez, Emily Sansalone, Michael Seward, *Eleanor Shoenthal, Jocelyn Spigler, Charles Swanson, *Kayleigh Taylor, Maria Tindall, *Eve Utzinger, Eliezer Vazquez-Aguilera, Larry Walker, Charles Wallace, *Alani Walton, *Evelyn Weese, Colin Wells and Dionna Welton-Boxley.

*Asterisk indicates all A’s